Bella Vista tendrá un nuevo barrio

En esa línea, el ministro sostuvo que “calcular los presupuestos es algo incierto, ya que no se está vendiendo en corralones y no se sabe qué precio tendrá”. “Se re determinará oportunamente. En un contexto socio económico como el de hoy, no podemos decir con certezas cual será el valor nominal que tendrá esa modificación”, añadió.