Tragedia en una cárcel: explotó una garrafa de gas y dejó 15 muertos

Muchos allegados a las víctimas denunciaron que dentro de la cárcel no hay extintores o medidas de seguridad para prevenir este tipo de accidentes. “Una pena, no había como socorrerlos, no había botiquín, no había cómo apagar el fuego, no había nada, los propios presos se han subido a los techos e hicieron una cadena para apagar el fuego", comentó una mujer que era familiar de uno de los presos.