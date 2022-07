Scioli aclaró que fue el propio Presidente quien le comunicó la designación a Batakis

"No se pude perder de vista que en 2019 la gente nos votó para defenderlos porque no daban más. Más allá de los matices y distintos puntos de vista, hay que tener ese sentido de responsabilidad. El Presidente escucha, dialoga con todos los sectores y, después, toma las decisiones que, a su criterio, son las mejores para el desarrollo del país. No podemos perder la vista la cantidad de obstáculos que viene enfrentando", completó.