Voces mágicas, para que siempre pueda volar la imaginación

3- “La carrera de actor me llevó a la de locutor. Fue un encuentro de ambas vocaciones. Estudiaba Arte Dramático en el Conservatorio en Buenos Aires cuando hice un curso de doblaje en Disney. Allí conocí locutores y me convencieron. Rendí los exámenes, entré a Cosal y me enamoré a primera vista de la locución. Lo que más me gusta es que puedo hacer las dos vocaciones en paralelo, la actuación y la locución, en radio y en TV. Amo lo que hago. Para mí es la vida misma. Algo que también nos da ser locutor es poder intercambiar vivencias, regionalismos y cultura con colegas de todos lados, por eso saludo con afecto a los locutores de Tucumán y de Argentina”.