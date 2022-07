Por qué cada vez más tucumanos optan por la vasectomía

“La planificación familiar es responsabilidad de los dos”, reflexionó César Varela al ser consultado sobre por qué decidió hacerse una vasectomía. “Fue hace cuatro años. Ya tenía tres hijos y me parecía un buen número -recordó-. Lo consulté con mi pareja y nos pareció lo más lógico; la mujer es siempre la que tiene que cuidarse y eso es complejo, entonces me pareció bien darle un descanso, no ser tan egoísta”. Y como César, cada vez más hombres y personas con pene optan por realizarse esta cirugía mínimamente invasiva.