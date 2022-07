Cañas y trapiches, de Alberto García Hamilton *

El día del estreno (15/04/1909), El Orden confidenciaba haber recibido una esquela firmada por “Le autor” (sic) en la que les pedía que hicieran constar que su obra “es un modesto boceto de comedia de costumbres tucumanas hecho con el deseo de contribuir a despertar entre nosotros la afición a escribir para el teatro, pero sin mayores pretensiones de éxitos literarios”. El 16, con el título de Noches del Belgrano, se publicó un comentario en reemplazo de lo que debió ser una crítica: “El estreno de anoche, que para tratarse de una obra local había despertado verdadero interés, llevó al Belgrano numerosísima concurrencia. Ocupaban los palcos las principales familias de nuestra sociedad y no se veía una sola localidad desocupada. El título Cañas y trapiches indicaba que la obra era de ambiente tucumano, y, lógicamente, debía interesar a nuestro público, por lo menos hasta tanto se pudiera juzgar después de su representación. Ello explica la enorme concurrencia de anoche en la sala del Belgrano. Poco después de las nueve principió el espectáculo con la comedia en un acto del autor catamarqueño Julio Sánchez Gardel, Cara o cruz, correctamente interpretada por los artistas. El primer acto de Cañas y trapiches comenzó poco antes de las diez en medio de intensa expectativa. No vamos a hacer el análisis de la obra. No podemos hacerlo. Su autor se halla estrechamente vinculado a nuestro diario y nos ha pedido que reservemos nuestro juicio para evitar comentarios que es fácil prever. Aunque esta sección se encuentra a cargo de un comité ajeno a la redacción de El Orden, hemos debido acceder a ese pedido -contra nuestra voluntad- por razones que a nadie se oculta. Nos limitaremos a decir, pues, que los aplausos interrumpían a cada instante a los artistas, produciéndose verdaderas ovaciones al finalizar cada uno de los actos y especialmente en el primero y tercero. El público pidió con insistencia que saliera el autor y se vio éste en el caso de acceder, apareciendo en el escenario nuestro compañero de tareas Alberto García Hamilton, saludado por aplausos calurosos”.