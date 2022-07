Avanco vuelve a marcar tendencia en Tucumán: esta vez con The Point Housing, un nuevo formato de vivienda unifamiliar.

En una cultura como la Argentina donde las expectativas de comodidad de una vivienda estándar están puestas en el living comedor, la cocina o, a lo sumo, una galería o quincho, la idea de una “cochera multifuncional” llama la atención de manera inmediata. Al respecto, Diego nos amplía: “es ese lugar de la casa cuya funcionalidad va mucho más allá de guardar el auto. En The Point Housing, al igual que en los town house americanos, está concebido como un espacio vivible todos los días para alguna o varias actividades que el propietario necesita. Allí podés montar un taller de trabajo, un atelier, un playroom para los niños, una cava, un estudio profesional o un lugar de vida social. Ese espacio que muchas veces está en el imaginario de las personas pero no siempre es posible concretar, en The Poing Housing sí lo es. Así está diseñado, tanto por su espacialidad como por su ubicación dentro del contexto general de la vivienda. Si a eso le agregás que al cruzar la puerta de casa el propietario se encuentra dentro de un country como The Point, con todo lo que eso significa en términos de seguridad, amenities, contacto con la naturaleza, etc., me animo a decir que The Point Housing llega para crear una nueva categoría de producto en la oferta inmobiliaria de Tucumán y que, al hacerlo, por ahora no tiene competencia.”