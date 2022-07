Marcelo Figueras: “El mal en el mundo contemporáneo es la indiferencia ante el otro”

- La figura de Walsh se me apareció en el número dos de una revista que se llamó El periodista de Buenos Aires, que editaba Ediciones de la Urruca. En ese número, Horacio Verbitsky publicó un artículo sobre Walsh, donde hablaba de Operación Masacre como el Facundo de su generación. Y me pareció la más maravillosa de las historias, con la salvedad que era una historia real y que más trágica no podía ser. Después me crucé con un libro/fascículo, que también sacó la Urraca, en el que se incluían facsímiles de la escritura de Operación Masacre a máquina y corregidos a mano por Walsh. Eso para mí fue la más maravillosa escuela de escritura que encontré, porque era un tipo que había escrito un original a máquina y a mano lo que hacía básicamente era tachar, sacar, cortar, tachar, cortar, sacar, sacar, y yo recuerdo que me fascinó en aquel momento. En general todos aquellos y aquellas que comenzamos a escribir con toda la inseguridad del mundo tendemos a ser barrocos porque cuando uno escribe difícil es más fácil esconder que uno no está seguro o es más fácil esconder que uno no escribe del todo bien. El temor es el contrario, no hay nada más difícil que escribir fácil. No hay nada más aterrador que escribir sencillo sin perder la gracia. No es cuestión de escribir una frase boluda. Y las correcciones de Walsh para mí eran eso. Era un tipo que se daba cuenta que si sacaba esto o lo otro, el resultado era mejor.