Dudas sobre la autenticidad de la camiseta subastada que usó Maradona en la final del 86

Pero la polémica surgió en torno a la autenticidad de la prenda que el astro del fútbol le había regalado al recordado relator de fútbol, José María Muñoz. Fue el especialista argentino, Marcelo Ordas, quien aseguró que no fue utilizada en juego. Así lo afirmó en diálogo con el programa radial “La Mañana” de Víctor Hugo Morales, donde el coleccionista dijo: “No era de él. Es una camiseta que Diego le regaló a la familia del recordado relator Muñoz post Mundial 86. No es la que él utilizó en el Mundial, es una camiseta que se estima de protocolo. Está dedicada y firmada por Diego Maradona, pero no ha sido utilizada y menos aún en el Mundial. Es un poco extenso explicarlo, pero técnicamente en la parte posterior donde se encuentra el número en la espalda, se ve bien que no coincide la puesta del número con la camiseta de la época”, explicó Ordas.