Video: una joven denunció "acomodo" en La Voz Argentina

El viernes, en su emisión especial, el público se mostró enojado por un joven que los jurados ya conocían. El participante Stefano Marocco, de 30 años, se presentó en la audición a ciegas y cantó "My heart will go on", de Celine Dion, una apuesta difícil por la técnica que exige el tema. Comenzó con algunos problemas vocales, algo que fue identificado por los jurados. Sin embargo, en los momentos finales mejoró y demostró tener un gran talento, por lo que Ricardo Montaner, La Sole y Mau y Ricky se dieron vuelta y debieron pelear por tenerlo en su equipo. "Yo te conozco! Contémosle al público", le dijo Lali ni bien terminó. Soledad y Mau y Ricky se sumaron. Todos sabían que lo habían visto en otra ocasión, aunque no recordaban bien donde.