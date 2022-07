Cartas de lectores III: parque Avellaneda

Los aparatos para hacer ejercicios físicos del parque Avellaneda tienen un gran deterioro en su estructura (no se pueden usar). Algunos fueron sacados y no los volvieron a reponer desde hace bastante tiempo. Esta situación, ya sea motivada por el vandalismo o por el deterioro propio por el uso, debe ser revertida. Sugiero al titular de Servicios Públicos de la Municipalidad, que se apersone y él mismo haga una inspección de esta zona donde están los aparatos mencionados. Muchas personas buscan en el parque Avellaneda un espacio saludable para realizar ejercicios y los aparatos no están en condiciones.