Quiénes podrían ingresar a la moratoria previsional que tiene media sanción

El proyecto no implica una extensión directa de las moratorias que siguen vigentes (las de las leyes 24.476 y 26.970) y para las cuales se reduce, con el paso del tiempo, la posibilidad de acceso. Este efecto ocurre porque, como el esquema permite declarar deudas por aportes no hechos correspondientes a ciertos períodos y hasta una fecha determinada, cada vez menos personas pueden entrar y las que pueden ingresar lo hacen por períodos cada vez más cortos, es decir, pueden compensar menor cantidad de aportes no realizados.