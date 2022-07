Una acción social que exige coordinar los esfuerzos

No importa cuántos sean, sino el hecho de que están allí, desamparados, y que necesitan la asistencia social del Estado: son las personas en situación de calle. No es una cuestión para politizar, lo que sucede cuando se apuntan los responsables de las gestiones públicas. El tema es lo suficientemente delicado como para tener miradas estrechas, que exige la implementación de un trabajo mancomunado y coordinado entre Provincia, Municipios y Comunas; lo que al parecer no sucede ya que cada administración corre por su cuenta a la hora de atender la problemática social.