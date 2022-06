Ana Carolina Ortiz inaugura la instalación “Pesar” en Sala Ardiles Gray

Pesar se centra en estos últimos años, atravesados por una enfermedad con impacto mundial, y sobre ello la artista reflexiona: “Nos vimos superados física, social, y emocionalmente. El contagio de los nuestros, enfermedades sin cura en los que amamos, la impotencia de no poder estar, de no poder despedirnos ni abrazar a aquellos que perecieron en este año. El duelo no resuelto”.