Internaron de urgencia a Silvina Luna y su estado es preocupante

Si bien la modelo había estado internada con anterioridad, decidió volver a su casa, lo que no fue una buena idea ya que su cuadro se complicó y la médica decidió volver a ingresarla. A su vez, Varela recalcó que la modelo no estaría transitando un buen momento anímico ya que tuvo recaídas en su delicado estado de salud. "Ella está muy deprimida. No quiere ni siquiera que los amigos estén cerca. Su única familia es su hermano, que vive lejos. Los amigos se comunicaron con él y le pidieron que vuelva con urgencia a la Argentina para acompañarla, así que el hermano está viajando para estar cerca de ella en este momento", concluyó.