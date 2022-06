Último capítulo de "El primero de nosotros": Benjamín Vicuña reflexiona sobre su personaje

“Creo yo, humildemente, que es parte de la misión que debe tener la televisión: no solo debe ser entretenimiento e información, sino que también debe ser reflexión y debate, ayudar a una sociedad a espejarse y sentirse identificada -sostiene-. Más de uno se me acercó y me dijo: ´¿Sabes que mi papá... mi hermano...?´”, agregó.