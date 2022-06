Milagro Sala: cuáles son las causas que enfrenta en la Justicia de Jujuy

La investigación investiga el desfalco de $700 millones entre 2011 y 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo entre ellos ex jefes comunales, el ex gobernador Eduardo Fellner y la dirigente Milagro Sala. Allí también está procesada por defraudación al Estado y asociación ilícita. Según la acusación, 1836 viviendas a cargo de cooperativas nucleadas por la organización Tupac Amaru jamás fueron construidas, mientras otras 524 otras estaban inconclusas, ello en el marco del “Programa Federal de Integración Sociocomunitaria”. Ya habían sido pagadas, algunas con adicionales. La Oficina Anticorrupción del gobierno de Mauricio Macri y el Fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy denunciaron estos hechos: se afirmó que la no ejecución de esas obras implicó un fraude a la administración por más de 700 millones de pesos, “los cuales, fueron absorbidos y administrados discrecionalmente por la organización criminal liderada por la Sra. Sala, a través de una compleja operatoria bancaria”. Se solicitó la elevación a juicio.