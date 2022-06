Alberto Fernández sobre Milagro Sala: "siempre he planteado lo indebido de su detención"

“Siempre he planteado lo indebido de su detención -insistió- y la irregularidad de los procesos que ha enfrentado. La situación es muy grave, lleva siete años presa y su salud se ha deteriorado mucho igual que la de su marido. La verdad es que no me deja tranquilo la situación y quise acompañarla para dar testimonio con mi compromiso”, resaltó.