"No hay posibilidad de que indulte a una delincuente como Milagro Sala", dijo Morales

“Es correcto lo del Presidente cuando afirma que no está en su posibilidad constitucional indultar. A mí me corresponde el indulto a Milagro Sala como Gobernador de la provincia. Nunca se me pasó ni se me pasaría indultar a una delincuente como Milagro Sala. Así que acá no hay posibilidad, al menos, mientras sea gobernador”, expresó el mandatario radical.