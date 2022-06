Adiós Señora Matilde / (maestra de tercer grado). / Ese libro que me ha regalado / (Tragapatos titulado) / amén de haberme formado / supo también divertirme. // Por eso vuelvo a decirle, /como una vez le he expresado/ que siempre la he recordado / no obstante el tiempo pasado. / Mil gracias por lo enseñado…/ descanse en paz, ya, Matilde. PD: En memoria de la Sra. Matilde Rojo de Barceló. Fue nuestra maestra de tercer grado, en la escuela Mitre turno mañana, en el año 1953.