Cartas de lectores II: Mobiliario para el ministro (I)

Sorpresa y escepticismo fueron algunas de las sensaciones que tuve cuando leí el panorama tucumano de Fernando Stanich del 25/06 “Entre anillos y sillones imperiales”. Da cuenta que en Fiscalía de Estado hay un expediente solicitando compra de mobiliario para el despacho del flamante ministro de Obras y Servicios Públicos, el ex decano de la UTN, Fabián Soria, por unos $ 6 millones. Para ello, realizaron un relevamiento de precios en anticuarios del medio local. De los 12 elementos solicitados, consigno: - Dos sillas estilo imperio tapizadas con jacard con hilos de plata ($ 270.000.). - Una mesa de sala oval estilo Luis XVI , dorada con mármol de Carrara, circa 1865 ($ 525.00.)- Un mueble cabinet estilo imperio con marqueten, broncería y mármol francés ($ 975.000.)- Un juego de living estilo imperio dorado de 1825 ($ 1.100.000.).- Un escritorio personal del ex – gobernador Celestino Gelsi estilo colonial ($ 375.000.) Mientras, prosigue en la búsqueda de un inmueble céntrico para alquilar. Entiendo que el ingeniero Soria no verá menguada su destacada capacidad de gestión en un despacho con muebles de líneas tradicionales y de menor valor que los de estilo, y en un inmueble que no sea de elevado costo y descentralizado del microcentro o zona Norte, cuando, según publicaciones de nuestro semanario, la búsqueda es precisamente desconcentrar las oficinas públicas. Entiendo que el Gobierno precisa ingentes ingresos para paliar las necesidades básicas de los tucumanos y realizar obras indispensables para mejorar la calidad de vida, tarea encomendada al ingeniero Soria y que nos abre grandes expectativas. Insto al ministro y a los funcionarios que deben autorizar la compra y el alquiler que tengan en consideración la grave situación de la provincia y que prime la contención de gastos y el sentido común.