Cartas de lectores I: preguntas sin respuesta

Decirte adiós es como despedir el sol para siempre. Incomprensible, sin sentido, desconsolador. Quiero creer que no volverá a pasar, pero a la semana hay alguien más sufriendo los mismos disparos que vos, directo al corazón. Por una moto, por un auto, por un celular o por odio. Dos personas quedarán encerradas, otras dos caminarán bajo el sol, que no iluminará tu piel, que no abrazará tu pecho. Me dicen que tuvimos suerte de que al menos una persona fue presa. En este caso dos, que es sorprendente que la Justicia respondió bastante rápido. ¿Esto es justicia terrenal? Tu muerte generó tantas preguntas que nadie puede responderme. La muerte de alguien tan joven es incomprensible, algo que no debería suceder, que podría haberse evitado. ¿Cómo te digo adiós, Marcos? Otra pregunta que nunca tendrá respuesta.