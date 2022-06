La ex de Sergio Denis habló del mal momento que vive: sin trabajo y lejos de sus hijos

Sin embargo, no pierde las esperanzas de que la situación mejore y de que ella pueda conseguir un trabajo que le permita alquilar una vivienda para volver a vivir con los nenes. Según expresó, su mayor golpe anímico fue ver que no podía vivir con Salvador y Franca: “Eso me liquidó. Ellos se quedaron con mamá. Los veía todos los días igual. Yo estaba viviendo en una pensión. No despertarme y acostarme con ellos me liquidaba. Lloraba todas las noches, aunque los veía. Es imposible”.