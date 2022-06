Cartas de lectores I: La mirada

Quien haya visto los ojos de un chico de la calle no podrá olvidarlos. Si realmente los vio o simplemente miró sin ver. Quien haya visto esos ojos de desolación y terror, ya no podrá mirar para otro lado. Como la señora que frunció la nariz o el hombre exitoso que enmarcó las cejas. Porque la pobreza no es una condición natural del ser humano. No la crearon los pobres sino el sistema. Es el dolor profundo, el grito ahogado vuelto mirada. Ya no sirven las limosnas ni las excusas cínicas. Un chico está mirando el mundo, un mundo feroz, un mundo estúpido y egoísta. Ya no hay excusas ni discursos. No tenemos perdón de Dios.