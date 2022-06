Escenas protagonizadas por hombres que dieron que hablar

No es tanto una historia de transición a la adultez, sobre la pérdida de la inocencia, sino hacia la sensibilidad. Trata más sobre la creación de un nuevo hombre que es liberado por un placer que no necesariamente establece una identidad sexual. Elio y Oliver ambos tienen relaciones con mujeres, aunque a las mujeres no las tratan con mucha gentileza, a diferencia de los encuentros entre ambos, donde sí transmiten una aparente visión de la fluidez del placer.