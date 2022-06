Al primer trimestre del año, la deuda externa de la Argentina superaba los U$S 274.000 millones

El informe del Indec detalló además, que al 31 de marzo, del total de activos externos propiedad de residentes, estimado en U$S 423.444 millones, U$S 243.511 millones correspondieron a moneda y depósitos (el 57,5%); seguidos por la participación de capital por Inversión de cartera, U$S 49.496 millones; participación de capital por Inversión directa, U$S 42.895 millones; y por Activos de reserva, U$S 43.137 millones.