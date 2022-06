Rugby: Los Tarcos tiene hinchada

Consumado el triunfo sobre Lawn Tennis, el plantel de Los Tarcos dio rienda suelta al festejo en uno de los flancos del “Héctor ‘Gallo’ Cabrera” junto a su gente como si se hubiera clasificado a una final. No es una escena inédita: a lo largo de este Regional, el equipo “rojo” ha contado con la fiel y ruidosa compañía de una hinchada que no disimula su entusiasmo por la sólida campaña que viene redondeando el club: nueve triunfos en 13 presentaciones lo tienen hoy firme en el tercer lugar, dentro de la zona de clasificación y a nueve puntos de distancia del 5° puesto, el primero de los que no otorga una plaza en semifinales (hoy, compartido por Lawn Tennis y Natación). Como para no entusiasmarse entonces. Por eso, aunque juegue en cancha ajena, Los Tarcos siempre se siente como si estuviera en el ex aeropuerto.