Cartas de lectores I: combustible y energía

Hace 43 años, debido al agotamiento azucarero, el Gobierno tucumano lanzó el plan Alconafta, siendo en esa época el furor de los combustibles, que duró muy poco tiempo. Algo parecido le pasa al bioetanol, que no desapareció pero no le dieron la importancia que se merece. El gas comprimido hoy es caro; al natural lo exportamos y el licuado es escaso de conseguir, a la vez es caro: un cilindro de 45 kg sale $ 6.500. El Estado no saca provecho del residuo sólido y de los desechos cloacales; lo mismo sucede con la energía eólica, la solar, el litio y la forestal. En mi opinión los conductores políticos no le prestaron atención como sucedió con la economía. La Argentina tiene todo lo que no hay; querer es poder; la pobreza, la indigencia, como los productores y los consumidores requieren urgente atención, perder las ganas y las alegría de vivir es perder las esperanzas de ser mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy.