Según la ONU, Argentina es el país sudamericano donde más creció el consumo de cocaína

Si bien Argentina es el país que registró el mayor aumento de consumo, Uruguay lidera el ránking per cápita. El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que: "Uruguay, Argentina y Chile son, en ese orden, los países con mayor consumo per cápita de cocaína en la región, a la vez que los de mayor ingreso per cápita", indicó el informe, que detalló que el consumo se debe, en parte, al mayor poder adquisitivo de la población.