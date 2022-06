Se complica la situación judicial del joven detenido por robar una heladería

Entre las evidencias, Veglia se refirió a las actas de procedimiento y el registro fílmico. “El elemento agravante (arma de fuego) si bien se calificó que no se encontraba operativa produjo el amedrentamiento necesario y buscado en las víctimas que no prestaron la menor resistencia para hacer eco del requerimiento del imputado”, aseveró. Por su parte, el juez actuante validó el plazo solicitado por la Fiscalía, ante la posibilidad de una salida alternativa (punitiva o no), y el traslado desde su actual lugar de detención al servicio penitenciario provincial.