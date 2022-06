Juan Tríbulo: un perfil memorable

“La percepción es la fuente inagotable de la inspiración. Déjense impactar por la realidad que los contiene. En un juego permanente de acción y reacción déjense guiar por los elementos percibidos, por los hechos de la realidad más inmediata y en círculos concéntricos por otras realidades más lejanas, pero no menos propias, y, sobre todo, por la intuición. El artista crece si crece la persona que lo cobija. Valoren lo que han recibido de una institución que no sabemos hasta cuándo será pública, de ingreso libre y gratuita. Vuelvan a la institución para defender estos principios y para hacerla crecer con aportes novedosos. A veces siento que, con nuestras propuestas creativas, hablamos para echar luz a un auditorio que ya está iluminado. Encontremos recursos para compartir nuestro arte con círculos cada vez más abarcadores. Agucemos el ingenio para encontrar nuevas estrategias para llegar a más y más gente. El arte no debe ser un elemento suntuario, debe seguir siendo un elemento esencial para la vida del hombre. Mientras luchamos para que todos tengamos sobre nuestras mesas el pan nuestro de cada día no dejemos de luchar para que el arte también sea para todos, convencidos de que, para vivir una vida digna, el arte es tan indispensable como el pan”.