Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Old Dolio es una mujer cuya vida no es precisamente normal. Sus padres son estafadores y engañan a su público haciéndoles creer que el maravilloso espectáculo que están viendo es realidad. Estos deciden invitar a una mujer extraña a unirse al que promete ser el golpe más importante que hayan dado nunca. Y la responsable es Melanie (Gina Rodríguez), una joven, amable y extrovertida mujer que los Dynes conocen en una de sus más elaboradas estafas. La chica se gana la confianza de los padres (no tanto la de Old Dolio, por celos) y decide sumarse a las actividades delictivas de la familia, ofreciendo no solo sus contactos sino también otras maneras de conseguir resultados.