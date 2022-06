No mirar atrás

En el Evangelio de hoy encontramos a varios que: “sí, pero espera un poco”, “es que antes tengo que...” Maneras de vivir que no le interesan a Jesús, que no son compatibles con su camino. Cuando Jesús llama y ofrece su camino, pide con claridad romper con el pasado (deja que los muertos entierren a sus muertos). Los muertos son los que no tienen planes, los que no se mueven, los que se dejan llevar. Y suelen ir acompañados de los que siempre tienen que llorar, quejarse y lamentarse porque “ya nada tiene remedio”, porque ¡qué pena!, porque “todo está muy mal”, porque “y ahora qué hacemos...”, porque “antes las cosas eran mejores”...