Venecia y sus huéspedes en los recuerdos de un escritor

No siempre puede albergar en su casa a las visitas, de quienes se hace cargo plenamente. “Llega el pintor Baldovino con su mujer. Se ubica en una pieza de pensión de la parte más pobre, por el lado de Castello. Quiere pintar Venecia. Óleos y témperas. Tiene la confianza necesaria. Me cuenta que de chico ayudaba a su padre en la verdulería. En el colegio una maestra lo elogió en la hora de dibujo, me salvó de vivir haciendo changas, me dice. El largo camino del artista”.