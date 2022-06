Cartas de lectores IV: Hablemos de Pedagogía

La provincia de Tucumán será la primera en aplicar la extensión de una hora de clase por turno escolar. En tanto deberá seguir esperando la jornada extendida de doble turno propuesta por la ley de Educación. También parece postergar el necesario debate de los métodos pedagógicos utilizados en los últimos 30 años, que nos llevaron a los resultados que las pruebas aprender nos muestran como signos del fracaso pedagógico. Si hablamos de modelo, se puede discutir el ¿Qué enseñar? Y entonces se nos meterán en la grieta, el lenguaje inclusivo, la educación sexual integral, pero habrá otros contenidos indiscutibles como matemática. Se puede hablar de ¿A quién enseñar? Y definir las características de los educandos, sus familias y el entorno social, que claramente no es el de Finlandia o Suecia, con más del 50% de los niños en condición de pobreza estructural. En base a los contenidos y las personas que forman parte del proceso de enseñanza- aprendizaje, habrá que determinar ¿Cómo enseñar y aprender? Y aquí es donde la cantidad de horas no reemplaza a la calidad del aprendizaje. Hay contenidos procedimentales, destrezas, habilidades, que requieren especificidad de método. Un pianista necesitará horas de ejercicio, memoria y repetición para aprender un concierto. En otros casos lo experiencial puede ser una guía pero de nada sirve plantear que el docente se corra de su lugar de autoridad y sea solo un orientador. El protagonista es el alumno, pero sin la guía clara del docente llegará a cualquier resultado. El constructivismo, así como Piaget y sus ideas sobre el desarrollo cognitivo del niño, no deberían eliminar lo aprendido del conductismo. Por ejemplo, en el caso de una sociedad anómica como la nuestra y atendiendo más que nada a la función socializadora de la escuela, el modelo conductista permite conocer, comprender y valorar la existencia de pautas de conducta a respetar en la convivencia democrática. Un método pedagógico no debería excluir a los otros y son herramientas que el docente debería tener la libertad de usar en base al diagnóstico realizado. El apuntar solo a aumentar las horas de clase es una solución facilista, como tratar de combatir la problemática de la delincuencia solamente aumentando las penas. El debate pedagógico está pendiente y es hora que se remarque su centralidad para luego definir las políticas educativas..