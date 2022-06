"Vamos a defender los precios de los títulos públicos en pesos", advirtió Miguel Pesce

En cuanto a la situación de acumulación de reservas, Guzmán indicó que, a partir de la guerra en Ucrania, se alteró la estacionalidad en el flujo de importaciones y exportaciones, y destacó que el fuerte crecimiento del valor de las importaciones de energía (U$S 4641 millones en los primeros cinco meses 2022 vs U$S 1.520 millones en igual periodo de 2021) acentuó las necesidades de administración del comercio exterior.