Marina Cavalletti: "La victimización no es interesante para hacer literatura"

Soy bibliófila, amo los libros. Leo en formato ebook, que es muy valioso y que no descarto para nada, pero además me gusta el papel, me gusta salir a buscar los poemarios a donde nacen, conversar con sus hacedores, ver en qué andan. Aunque no me comparo para nada con ella y su obra monumental, me gusta pensar en que, como Leda Valladares hizo con la copla, la trashumancia nos lleva a encontrar tesoros que no se aparecen en internet y me gusta viajar conectada con esos hallazgos.