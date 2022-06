Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

China, 1908. Una noche un niño de tres años es apartado de su familia y llevado a la Ciudad Prohibida, donde es nombrado emperador. Mientras vive en reclusión, la revolución comunista se expande por su país. Obra épica y monumental basada en la autobiografía “The First Half of My Life”, de Pu Yi. Uno de los mayores éxitos comerciales en la carrera del gran cineasta italiano Bernardo Bertolucci (“Último tango en París”) y un gran filme histórico que narra a través de flashbacks la vida de Aisin-Gioro Pu Yi, el último emperador de la dinastía Ching. De una bellísima factura clásica, la película fue nominada nada menos que a nueve premios Oscar en 1988 y los ganó todos, entre ellos el de mejor película, mejor director, mejor fotografía para el maestro Vittorio Storaro y mejor banda sonora por la emblemática colaboración entre el líder de los Talking Heads, David Byrne, el brillante compositor de música electrónica japonés Ryuichi Sakamoto y el compositor chino Cong Su.