Soy Rada: Un Revuelto de magia, comedia y música en vivo

- Ya sea la tele (ahora que estoy actuando en una serie dramática, “El Reino II” para Netflix y en una sitcom para Disney), en las redes sociales, que son un trabajo de tiempo completo, todo lo hago para que la gente me conozca y un día venga a verme en el teatro. Es el lugar donde más cómodo me siento, donde más me formé y me formo, y es lo que hago de toda la vida, actuar en el escenario, en vivo, cara a cara. Es lo que más me gusta y es lo que siempre propongo.