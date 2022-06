Tras la suba de los últimos días, ¿qué puede pasar con el dólar "blue" en Tucumán?

“La tendencia a la suba del dólar marginal en los próximos meses va a seguir aunque con altibajos en la medida que la macroeconomía no despeje las incógnitas en los agentes económicos. Mientras haya incertidumbre, inflación, problemas de abastecimiento de combustibles, entre otros; esta inclinación va a seguir. Además, como no se ve que la macroeconomía vaya a corregirse en los próximos meses no va a haber posibilidades de que el dólar tenga un comportamiento a la baja”, analizó.