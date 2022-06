Martín Correa: "repudiamos la represión policial sobre los trabajadores del transporte"

"Esta crisis es consecuencia de la hoja de ruta que el FMI fijó al gobierno -remarcó Correa-. Ayer pagaron U$S 2.700 millones de deuda; queda claro que la prioridad es con ellos y no con las necesidades de las mayorías trabajadoras. La especulación sobre el precio llevó al paro a los dueños de los camiones que ahora reclaman incrementar el costo del flete, todo esto cuando la paritaria de los choferes no llegó a cubrir la inflación del año pasado. Este caldo de cultivo alimenta una inflación insoportable e imparable", insistió.