Un tucumano denuncia que una empresa le envió una factura con un fuerte agravio: "Viejo culeado"

"A mí me llegan por e-mail las facturas de mi línea y las de mi familia. Cuando descargué la del departamento de mi suegra y vi lo que habían puesto, llamé en el acto a la empresa. Cómo será que la chica que me atendió no quería contestarme a nombre de quién figuraba ese servicio. Le insistió hasta que me respondió: 'Viejo Culeado'. Pretendía pasarme con un representante, pero yo necesitaba que solucionaran ese problema con urgencia. Igual, con ese nombre inclusive me dieron el turno para hacer todo el trámite, tal cual lo decía la boleta", explicó indignado Gamboa a LA GACETA.