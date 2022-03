Una moza trans fue discriminada por clientes en un bar de Tucumán

Una joven trans, que trabaja como moza en un bar de Tucumán, denunció a través de sus redes sociales que fue discriminada por clientes.

"Voy a contar una situación a la cual viví anoche, trabajo en un bar llamado Bella Vista Social Club. Fui a atender con mi buena onda, como lo suelo hacer siempre, a este sujeto porque no sé de qué forma puedo llamarlo o con qué palabras puedo describirlo. Cuando los atendí me dijo que no querían tanto su mujer como él que una persona como yo, siendo una chica trans los atienda. Lo gritó al frente de todas de las personas que estaban en el bar, una situación terrible porque el mal momento no me lo saca nadie", contó Gabriela Montenegro en su cuenta de Facebook.

"Sentí una discriminación , una angustia, un nudo tan grande que no le deseo a nadie pasar y vivir esta situación . Lo hago público porque lo que dijo y hizo este hombre fue al frente de todos . Todavía sigo creyendo que la gente sorete como esta lacra mal viviente no dejarán vivir tranquilos con un pensamiento tan machista", dijo y acotó: "trabajo desde que se inauguró este bar, y nunca me hubiera imaginado que me encontraría gente como esta".

Julio Cesar Rasuk, trabajador del bar, también usó sus redes sociales para repudiar el hecho. "No voy a dejar pasar el hecho que vivió ayer una compañera de trabajo, mi compañera Gabriela sufrió un episodio de discriminación por ser una chica trans, por parte de un individuo y su esposa, si bien esto no debería pasar nunca, hoy estamos en el 2022 y no podemos seguir soportando a personas que por qué van a la iglesia y se golpean el pecho con la cruz pueden creer que su pensamiento es correcto", dijo.

Contó que Gabriela lo llamó llorando y le contó que estas dos personas le pidieron que no las atienda más y cuando ella les pregunto por qué, le dijeron que por su condición sexual no querían que ella las atienda más. "En ese mismo momento me acerqué a su mesa y le pregunté qué pasó y efectivamente ellos me dijeron que no querían ser atendidos por una travesti a lo cual les dije que no solo Gaby no los iba a atender más, si no también ninguno de nosotros y que preferíamos que no estén más en el lugar", dijo Rasuk

"Ver llorar a una compañera por ser discriminada fue algo muy feo que quisiéramos nunca más pasar".