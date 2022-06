Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Sigue a un equipo ficticio de esports (deportes electrónicos o ciberdeportes) profesionales de League of Legends, mientras buscan su primer campeonato después de años de duras decisiones y angustia. Para ganarlo todo, necesitarán que su prodigio, un novato de 17 años, y su veterano de 27 años, dejen sus egos a un lado y trabajen juntos. La historia se enfoca en una organización llamada “Fugitive” que juega en la LCS (League Championship Series), la máxima competición profesional de League of Legends en Estados Unidos y Canadá. Uno de los personajes centrales es Creemcheese, un jugador de 27 años que con varios años de carrera no pudo estar a la altura de las expectativas que él mismo generó, por lo que nunca logró ganar el campeonato.