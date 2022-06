Cristina Fernández: "hay un festival de importaciones"

"Necesitamos tener dólares para financiar las importaciones, no es que no haya dólares sino que la economía argentina produce dólares que se evaden", explicó. Y destacó: "hay un festival de importaciones. Creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción -que administra el comercio exterior, autoriza las importaciones-, AFIP en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo".