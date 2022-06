Juan Martín del Potro ya no aparece en el ranking de la ATP

Además, en su regreso con sabor a despedida en el Argentina Open, Delpo cayó en su debut contra su amigo Federico Delbonis en un duelo que estuvo marcado por una emoción constante por el afecto que recibió del público. En aquella oportunidad, el tandilense había manifestado el sacrificio que había realizado para poder estar nuevamente en el court central “para poder lograr otro milagro”. “A veces también puedo perder. No tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Lo di todo. Tal vez el de hoy fue uno de esos días que no quería que llegue nunca. Todavía no encontré un lugar en mi vida que me haga más feliz que dentro de una cancha. Por eso decidí jugar. No encontré mejor oportunidad que hacerlo en Buenos Aires, delante de mi mamá, que es la primera vez que me vio jugar”, fueron sus palabras sin poder contener sus lágrimas.