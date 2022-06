Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Desde su divorcio, cinco años atrás, Federica ha estado junto a su mejor amiga Marina. Viven juntas, comparten la cama, las risas y las peleas, pero incluso ellas no pueden evitar preguntarse si son o no una pareja. Coescrita y dirigida por Maria Sole Tognazzi “Entre nosotras” es una amable y divertida comedia romántica. Centrada en una pareja atípica, dos mujeres que no se saben amantes pero sí compañeras de vida, la película logra una cercanía con sus personajes absolutamente admirable, en parte gracias a las sutilezas de su guión y, sobre todo, a las notables interpretaciones de sus protagonistas: Margherita Buy (Mia madre) y Sabrina Ferilli (La grande belleza).