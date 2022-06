Qué hay para ver en las plataformas de streaming

Documental dirigido por Francisco Rizzi y Hernán Martín que recupera la historia de Romina Tejerina, la joven condenada por matar a su beba producto de una violación en Jujuy, que quedó impune. La “cena blanca” hace referencia a la noche en la cual las jóvenes jujeñas celebran el fin de su escuela secundaria. Una instancia vital que Romina Tejerina no pudo atravesar por encontrarse privada de su libertad. “Esta película puede aportar porque da cuenta cómo el problema de la violencia hacia la mujer no es un problema individual, ni de Romina ni de ninguna de las mujeres en particular, ni incluso de los hombres, sino que es una estructura construida socialmente en la cual está involucrado, por supuesto, el Estado, en todas sus formas”, afirmó Hernán Martín.