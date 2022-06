Cuáles son los padres más memorables que nos dejó el cine

El cine ha instalado una galería de personajes memorables que siempre sirven ejemplo a la hora de mirar la realidad en ese espejo de ficción. Entre los padres más recordados de la pantalla, ofrecemos aquí una lista:

Mr. Perlman - Película: “Llámame por tu nombre”.- Nos recuerda lo importante que es tener un padre que nos apoye. Mr. Perlman, el papá de Elio, decidió no juzgar a su hijo, en su lugar le dio algunos consejos para sanar y abrir su corazón.

Sam - Película: “I Am Sam” .- Sam (Sean Penn) sabe que no puede darle todo a su hija, pero se encarga de hacer que su vida sea increíble, e incluso acepta dejarla ir cuando se da cuenta de que ella necesita algo diferente.

Johnny - Película: C’Mon C’Mon.- Técnicamente, Johnny (Joaquin Phoenix) no es papá, sino un tío que debe cuidar a su sobrino mientras su mamá esta ocupada. Poco a poco encuentra la forma de incluirlo en las cosas que le apasionan, y crea una conexión fuerte.

Mac MacGuff - Película: Juno.- Este es uno de los papeles icónicos de J.K Simmons, a quien le toca hacer de papá de una adolescente embarazada. Mac no juzga a su hija ni la hace sentir mal, sino que la apoya en sus decisiones y la ayuda a lidiar mejor con lo que le está pasando.

Chris Gardner - Película: “En busca de la felicidad”.- No hay nada que un padre no haga por su hijo, en esta historia Will Smith, que protagoniza la película junto a su hijo Jaden, cuenta la historia real de un hombre que hacía todos los trabajos posibles y luchó contra el mundo para poder superarse y darle una vida digna, segura y feliz a su hijo.

Ben - Película: “Capitán fantástico”.- Viggo Motensen no es el padre perfecto en esta película, pero él hace todo lo posible por mantener a sus hijos felices, unidos y creativos, dándoles una vida diferente en el campo, donde cada uno puede expresarse libremente y encontrar su propio camino en el mundo.

Tony Stark - Película: “Avengers Endgame”.- Tony Stark no es papá por mucho tiempo, pero en todo momento le hace saber a su hija que la ama completamente, y le dedica toda su atención hasta que es hora de volver a salvar al mundo, para garantizar que ella tenga un buen futuro.

Guido - Película: “La vida es bella”.- Guido, como muchos otros papás en situaciones difíciles, le hace creer a su hijo que la guerra es un juego, le da esperanza y sufre en silencio para no destruir su infancia y su inocencia.

Daniel Hillard - Película: Mrs. Doubtfire.- Robin Williams conmueve y hace reír con esta historia sobre un hombre dispuesto a lo que sea por permanecer cerca de sus hijos, incluso si eso significaba vestirse de ancianita y convertirse en su niñera.

Arthur Weasley - Película: saga Harry Potter.- Papá no siempre es el que te dio la vida, Arthur Weasley tenía a sus propios hijos, pero él encontraba un lugar para todo el que lo necesitara y se convirtió también en la figura de padre para Harry, lo que nos recuerda que las familias se pueden ver de un millón de formas diferentes.