Existen rankings serios… y otros

Nuevamente, aquí no se trata ni de acusar ni de aguar la fiesta de nadie, sino de informarse. Cada casa de estudios es libre de celebrar lo que desee con la intensidad que lo definan sus autoridades, profesores y comunidad de alumnos y graduados. Y a cada celebración, su vestimenta. Pero estamos obligados a saber qué estamos celebrando, pues las opiniones nunca tendrán más peso que los datos en una clasificación de este tipo. No podemos caer de smoking a festejar con sidra y granadina, es raro, cuando no ridículo. Y el ranking QS no es una buena medida de la fortaleza de nuestra oferta educativa universitaria. Se lo dice alguien que egresó de la UBA, pero que también lo hizo de la Universidad de Chicago. Créanme, son universos, ofertas y experiencias radicalmente diferentes.